"Sonny" Barger: Gründungsmitglied der Hells Angels ist tot

Ralph Hubert Barger, Gr├╝ndungsmitglied des Rockerclubs ÔÇ×Hells AngelsÔÇť in Kalifornien , ist tot. Er sei im Alter von 83 Jahren an einem Krebsleiden gestorben, hei├čt es auf dem Facebook-Profil des US-Amerikaners. "Wenn Sie diese Nachricht lesen, werden Sie wissen, dass ich nicht mehr da bin. Ich habe darum gebeten, dass diese Nachricht sofort nach meinem Ableben ver├Âffentlicht wird", hei├čt es dort.

Barger, genannt "Sonny", wurde 1938 in Kalifornien geboren. Nachdem Barger wegen Dokumentenf├Ąlschung aus dem US-Milit├Ąr entlassen wurde, war er 1957 an der Gr├╝ndung des Motorradclubs "Hells Angels" in Oakland beteiligt. ├ťber das Gr├╝ndungsjahr der internationalen Organisation, die sogenannte "Chapter" (Abteilungen) auf der ganzen Welt umfasst, gibt es unterschiedliche Angaben.