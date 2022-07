Zwölfjähriger schafft Master-Abschluss in Physik – IQ von mehr als 145

Der superintelligente Laurent Simons ist gerade 12 Jahre alt und hat schon seinen Master in der Tasche. In nur einem Jahr schloss der belgisch-niederländische Junge sein Physikstudium an der Universität von Antwerpen erfolgreich ab, wie die Universität am Dienstag bestätigte. Vater Alexander hatte am Montag stolz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erzählt: "Und schon wieder mit der höchsten Auszeichnung: Summa cum laude."