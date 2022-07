Österreich: Bundesheer beruft Patienten im Wachkoma ein

Das √∂sterreichische Bundesheer hat einem Bericht des ORF zufolge einen Einberufungsbescheid an einen Wachkomapatienten geschickt. In √Ėsterreich gilt eine Wehrpflicht. Die Mutter des 19-J√§hrigen schilderte dem Fernsehsender, sie habe k√ľrzlich die Einberufung zur Musterung f√ľr ihren 19-j√§hrigen Sohn bekommen. Ihr Sohn liegt seit sechs Jahren im Wachkoma.

Die Wehrpflicht ist in Deutschland schon seit 2011 ausgesetzt. In √Ėsterreich ist das anders: Dort erhalten junge M√§nner bis heute ihre Einberufungsbescheide und m√ľssen zur Musterung. Das Bundesheer, wie die Armee in der Alpenrepublik hei√üt, macht dabei in zumindest einem Fall nicht einmal vor Schwerstkranken halt.