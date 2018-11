115 Becher, 25 Tüten

Toter Wal mit sechs Kilo Plastik im Bauch gefunden

20.11.2018, 17:40 Uhr | dpa

Zu viel Plastik landet in den Weltmeeren – und in deren Bewohnern. Nun ist in Indonesien ein verendeter Wal entdeckt worden. In seinem Bauch: eine erschreckende Menge Kunststoff.

An der Küste Indonesiens soll ein toter Wal mit knapp sechs Kilogramm Plastik im Magen angespült worden sein. Unter anderem seien 115 Plastikbecher, 25 Plastiktüten und mehr als 1.000 weitere Plastikteile gefunden worden, berichtet der Deutschlandfunk unter Berufung auf den Nationalpark Wakatobi.





Demnach wurde das Tier am Montag gefunden. Indonesien gilt neben China und den Philippinen als einer der größten Verursacher von Plastikverschmutzung in den Ozeanen.