US-Polizeihund darf nicht "Rommel" heißen

Viel Ärger um einen Hundenamen: Ein Sheriff in den USA hat seinen vierbeinigen Neuzugang vorgestellt. Dass der Hund ausgerechnet wie Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel hieß, sorgte im Internet für Unverständnis.

Ein Sheriff im US-Bundesstaat Florida hat einen kleinen Entrüstungssturm ausgelöst, weil sein neuer Vierbeiner "Rommel" hieß. Nach Beschwerden wegen der Namensgleichheit mit Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel wurde der zehn Wochen alte Jagdhund kurzerhand umbenannt, wie der Sender Fox News am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Original Tweet accidentally deleted.

Although our new bloodhound was named after a childhood pet of the handler, he learned that his name is also tied to a Nazi war criminal. MD Meintzschel immediately rectify the issue I renaming him scout! Welcome Scout to LCSO! pic.twitter.com/Fp41rsqtPY