Rheinland-Pfalz

Polizei und Feuerwehr jagen ausgebüxtes Huhn auf Hauptstraße

18.05.2019, 15:22 Uhr | dpa, AFP, rew

Das Huhn spazierte auf der Hauptstraße auf und ab – und sorgte für viel Aufsehen: In Rheinland-Pfalz hat die Polizei vergeblich versucht, ein Huhn einzufangen. Schließlich brauchten die Beamte Hilfe.

Ein ausgebüxtes Huhn hat am Samstag in Rheinland-Pfalz Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Zeuge habe das ständig auf der Hauptstraße umherlaufende Huhn in Frankeneck gemeldet, teilte die Polizei mit. Um das Wohlergehen des Vogels besorgt, aber auch um das der Verkehrsteilnehmer, habe eine Streife versucht, das Tier in "polizeilichen Gewahrsam" zu nehmen.





Doch das Huhn war für die Beamten zu flink. Erst mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Ausreißer schließlich gefangen und in eine Tiernotstation gebracht werden. Die Polizei bittet den Besitzer des Tieres, sich zu melden