Rheinland-Pfalz

Polizei befreit Marder aus Joghurtbecher

21.06.2019, 17:47 Uhr | AFP

Steinmarder auf dem Gartentisch: In Rheinland-Pfalz ist ein solches Tier in einem Joghurtbecher stecken geblieben. (Symbolbild) (Quelle: blickwinkel/imago images)

In Rheinland-Pfalz musste die Polizei einem Marder in Not helfen, sein Kopf war in einem Joghurtbecher verklemmt. Anwohner hatten sich über den Lärm des Tieres gewundert.

Ein randalierender Steinmarder hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Ehepaar aus Kirchen im Landkreis Altenkirchen alarmierte nach Polizeiangaben vom Freitag die Beamten, weil auf der Terrasse ein "wildes Tier mit Dose auf dem Kopf" ein riesiges Tohuwabohu veranstalte. Am Einsatzort entdeckten die Polizisten einen Steinmarder, dessen Kopf in einem Joghurtbecher steckte, wie die Polizei in Neuwied weiter berichtet.







Da das Tier offenbar nichts mehr sah und so von seinem Umfeld nichts mitbekam, gelang es einem Beamten, den Joghurtbecher zu packen und den Marder mit einer kräftigen Schleuderbewegung aus seiner Notlage zu befreien. "Auf diesen Schreck hat er sich dann vermutlich erst einmal einen Kabelstrang am nächstbesten Auto gegönnt", hieß es augenzwinkernd im Polizeibericht.