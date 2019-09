Unglück in England

Frau von zwei Hunden totgebissen

Eine Frau ist in der englischen Stadt Widnes von zwei Hunden tödlich verletzt worden. Nachbarn hörten die Schreie der 44-Jährigen, konnten sie jedoch nicht mehr retten. Die Polizei tötete eines der Tiere.

Eine Frau ist am Dienstagabend in der Nähe von Liverpool von zwei Hunden angegriffen worden und starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Rundfunksender BBC berichtete, Anwohner hätten noch versucht, die Mutter von drei Kindern vor den Hunden zu schützen, ihren Tod aber nicht mehr verhindern können.





Auch die eintreffende Polizei sah sich nicht imstande, die aggressiven Tiere zu bändigen und tötete einen der Hunde noch vor Ort. Zur Rasse der Hunde gab es von Seiten der Beamten zunächst keine Informationen. Man gehe jedoch davon aus, dass die Hunde in dem Haus lebten, in dem der Angriff stattfand.