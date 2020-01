Beim Spaziergang ausgebüxst

Hund tötet Reh – mögliche Strafe für die Halterin

09.01.2020, 19:56 Uhr | dpa

Das Erbe seiner wilden Vorfahren merkt man Hunden oft nicht mehr an. Seinen alten Jagdinstinkt zeigte jetzt eine Weimaranerhündin in der Rhön: Sie tötete im Feld ein Reh. Für die Besitzerin könnte das Folgen haben.

Ein Hund hat in Unsleben (Landkreis Rhön-Grabfeld) ein Reh erlegt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, trieb die Weimaranerhündin das Tier auf einer Wiese erst vor sich her, holte es schließlich ein und tötete es. Ein Zeuge alarmierte den Jagdpächter. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Hund seiner Halterin beim Spaziergang ausgebüchst war.

Ein Bericht über den Vorfall wird der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft vorgelegt. Diese entscheidet über mögliche Auflagen für die Halterin.