Kadaver in Namibia

Rätselhaftes Delfin-Massensterben

10.03.2020, 18:49 Uhr | AFP

Eine Gruppe von Schwarzdelfinen (Lagenorhynchus obscurus) in freier Wildbahn: Die Tiere gelten als besonders verspielt. (Symbolbild) (Quelle: Barry Bland/imago images)

Eine große Zahl von Delfinen ist an der Küste Namibias verendet. Forscher vermuten, die Tiere könnten sich aus Fürsorge für einen Artgenossen in Gefahr gebracht haben.

Ein Delfin-Massensterben an einem Strand im Südwesten von Namibia gibt Experten Rätsel auf: Nach Angaben einer Sprecherin des Ministeriums für Fischerei und Meeresschätze sollen Wissenschaftler nun untersuchen, warum die insgesamt 86 Schwarzdelfine an der Südwestküste des südafrikanischen Lands gestrandet und verendet sind. Die Schutzorganisation Namibian Dolphin Project erklärte, das Phänomen sei in dem südafrikanischen Land absolut ungewöhnlich.

Die Organisation vermutete, dass einer der Meeressäuger erkrankte, die anderen bei ihm blieben und dann von der Ebbe überrascht wurden. Nach Angaben des Namibian Dolphin Project gibt es etwa 30 verschiedene Wal- und Delfinarten in Namibia.