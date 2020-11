Passanten verhindern Schlimmeres

Hunde verletzen siebenjährigen Jungen schwer

In Bakum im Landkreis Vechta wurde ein Kind von Rottweilern angegriffen und schwer verletzt. Passanten konnten wohl Schlimmeres verhindern. Nun ermittelt die Polizei.

Im Landkreis Vechta ist ein siebenjähriger Junge von zwei Rottweilern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Hunde sollen ihm in die Beine gebissen haben, schreibt der NDR. Das Kind war den Angaben zufolge auf einem Hof in Bakum zu Besuch gewesen. Ob das Gehöft der Familie gehört, blieb zunächst unklar.

Passanten, die zufällig an dem Hof vorbei kamen, sollen Schlimmeres verhindert haben. Nach Polizeiangaben sperrte der Halter die Rottweiler nach dem Angriff in einen Zwinger. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Siebenjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.