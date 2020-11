Video aus Rheinland-Pfalz zeigt

Immer mehr Wölfe in Deutschland: Jetzt sollen Hunde helfen

30.11.2020, 15:56 Uhr | dpa

Video zeigt: So sollen Hunde vor Wölfen schützen.(Quelle: dpa)

In Rheinland-Pfalz streifen wieder Wölfe durch die Gegend und haben auch Zuchttiere wie Schafe auf dem Speisezettel.

Schon seit einiger Zeit streifen wieder Wölfe durch deutsche Gebiete. Die Raubtiere sind vor allem für Schafe und Ziegen eine große Bedrohung. Ein Problem, gegen das jetzt andere Vierbeiner zum Einsatz kommen.



Schon seit Anfang der 2000er Jahre streift der Wolf wieder durch viele deutsche Bundesländer. Immer wieder kam es in den letzten Monaten zu Sichtungen der Raubtiere. Speziell in Rheinland-Pfalz wurden vermehrt Wölfe in den Wäldern gesichtet. Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz zeigt jetzt, wie Hunde dem Menschen helfen können, dem Wolfsproblem Herr zu werden.



Welche Maßnahmen Heike Dahm-Rulf ergriffen hat und wie sie Ihre Schafe schützen will, erfahren Sie im Video.