Unglück auf Bauernhof

Kalbende Kuh tritt Frau in Nordhessen tot

15.03.2021, 14:45 Uhr | AFP

Kuhstall in einem landwirtschaftlichen Betrieb (Symbolbild): In Knüllwald hat sich nun ein schweres Unglück ereignet. (Quelle: imago images)

Die 60-Jährige wollte das Tier beim Kalben unterstützen. Dabei ereignet sich ein tragischer Zwischenfall.

Eine kalbende Kuh hat im nordhessischen Knüllwald einer 60-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt. Die Frau hielt sich am Samstag im Kuhstall auf, um das Tier beim Kalben zu unterstützen, wie die Polizei in Homberg am Montag mitteilte.

Dabei trat die Kuh demnach aus und verletzte die Frau lebensgefährlich. Sie wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen.