Tierrettung in Bochum

Frau fährt Aufzug ohne Hund – der hängt an der Leine

06.09.2021, 20:08 Uhr | dpa, MaM

Einer Hundebesitzerin in Nordrhein-Westfalen ist ein gefährliches Missgeschick passiert: Ihren Hund an der Leine, stieg sie in einen Aufzug. Erst als dieser anfuhr, bemerkte sie, dass der Hund fehlte.

In Bochum (Nordrhein-Westfalen) ist eine Frau in einen Aufzug gestiegen, ohne zu bemerken, dass ihr Hund noch nicht im Fahrstuhl war. Als sich die Tür schloss und der Aufzug im Keller anfuhr, wurde der Hund an der Leine in die Höhe gehoben, wie die Feuerwehr am Montag berichtete.

Sofort habe die Frau den Fahrstuhl gestoppt und die Lichtschranke blockiert, um ein Weiterfahren zu verhindert. Das etwa Zentimeter lange Ende der Leine, das noch in den Fahrstuhl reichte, hielt sie fest umklammert und rief um Hilfe. Ihr Hund hing derzeit im Keller an der Oberseite der Tür in seinem Geschirr, wie die Einsatzkräfte berichten.

Ein Zeuge alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte schnitten das verängstigte Tier aus seinem Geschirr und übergaben es der Besitzerin. Der Hund blieb trotz eines Schreckens unverletzt.