Nur 50 Zentimeter groß

Tote Mini-Kuh "Rani" kommt ins Guiness Buch der Rekorde

28.09.2021, 20:43 Uhr | dpa, MaM

Sie war kleiner als viele Hunde: Die Mini-Kuh Rani ist als kleinste Kuh der Welt ins Guiness Buch der Rekorde eingetragen worden. Vor ihrem Tod besuchten Tausende Menschen das ungewöhnlich kleine Tier.

Mehr als einen Monat nach ihrem Tod ist die Mini-Kuh Rani ist vom Guinness Buch der Rekorde zur kleinsten Kuh der Welt gekürt worden. Ihr Besitzer Kazi Abu Sufian in Bangladesch sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er Montagnacht von Guinness darüber informiert worden sei. Auf der Internetseite von Guinness steht nun, dass Rani, die kleinste Kuh der Welt, 50,8 Zentimeter hoch gewesen sei.

Im Juli wollten sich Tausende Menschen das knapp zweijährige Tier trotz eines landesweiten Corona-Lockdowns auf einer Farm südwestlich der Hauptstadt Dhaka ansehen, nachdem Sufian angegeben hatte, dass es sich bei ihr um die kleinste Kuh überhaupt handele. Fotos der Mini-Kuh gingen viral.



Nach einer gewissen Zeit schloss Sufian die Tore für die Besucher, denn die Kuh, die kleiner als viele Hunde war, sei am 19. August an einer Lebensmittelvergiftung gestorben, sagte der Manager des Betriebs, Tanvir Hasan. Wie RTL berichtet habe auch der örtliche Viehzüchter Sajedul Islam gegenüber der Anadolu Agency (AA) bestätigt, dass die Kuh an Überernährung und Gasansammlungen im Magen starb. "Ranis Bauch war stark angeschwollen, sie starb innerhalb weniger Stunden." Auch der Tierarzt konnte nichts mehr für Rani tun, so Islam.

Menschen stehen Schlange und fotografieren eine Zwergkuh namens Rani: Die kleine Kuh starb an einer Lebensmittelvergiftung. (Quelle: -/XinHua/dpa)



Warum war Rani so klein?

Rani sei im vergangenen Jahr von einem Rinderhändler im Norden von Bangladesch gekauft worden und lebte mit 152 Rindern auf der Farm. Am Tag habe das knapp 59 Zentimeter lange und 26 Kilogramm schwere Tier mit seinen größeren Artgenossen zusammengelebt; es übernachtete aber in einem abgetrennten, bequemeren Bereich.

Nach Einschätzung des Chefs der zuständigen regionalen Viehbehörde, Sajedul Islam, war es auch vor dem Tod der kleinen Bhutti-Kuh unwahrscheinlich, dass sie weiter in die Höhe wachsen würde – vermutlich stammte die Kleinwüchsigkeit von Inzucht (Genetic inbreeding depletion). Solche Tiere lebten generell kürzer als Artgenossen und hätten eher Krankheiten.

Vor Rani hatte die Kuh Manikyam aus Bangladeschs Nachbarland Indien den Titel im Guinness-Buch der Rekorde für die kleinste Kuh der Welt gehalten. Sie war demnach im Jahr 2014 61,1 Zentimeter groß.