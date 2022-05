Das Pferd sollte eigentlich am Ufer des Sees trinken, doch dann sank es im Sand ein: Die Feuerwehr musste das Tier mit einem Traktor befreit. Es ist nicht der erste derartige Einsatz an dieser Stelle.

Die Feuerwehr in Goch (Nordrhein-Westfalen) hat ein Pferd gerettet, das am Ufer eines Baggersees im Sand eingesunken war. Der Reiter des Pferdes hatte es am Sonntagmittag dort trinken lassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei geriet das Pferd mit dem Namen Max den Angaben zufolge in Sp├╝lsand und sackte so tief ein, dass es sich nicht selbst befreien konnte.