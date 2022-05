Aktualisiert am 29.05.2022 - 13:37 Uhr

Aktualisiert am 29.05.2022 - 13:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Neue Echsenarten in Peru entdeckt

In der Ruinenstadt Machu Picchu in Peru haben Wissenschaftler eine neue Echsenart entdeckt. Die neue Art wurde Proctoporus optimus genannt, nach dem Charakter Optimus Prime aus dem Science-Fiction-Film Transformers, der teilweise in Machu Picchu gedreht wurde, wie die peruanische Behörde fĂŒr Naturschutzgebiete mitteilte.