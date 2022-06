Aktualisiert am 04.06.2022 - 16:09 Uhr

Aktualisiert am 04.06.2022 - 16:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Klein, weiß, mit roten Augen: In der Schweiz kann ein Albino-Exemplar einer Galapagos-Schildkröte bewundert werden, zum ersten Mal jemals. Aber nicht nur das ist ungewöhnlich.

In der Schweiz ist erstmals ein Albino-Exemplar einer Galapagos-Riesenschildkr√∂te der √Ėffentlichkeit pr√§sentiert worden. Eine Gruppe von Sch√ľlern konnte das kleine, rund einen Monat alte Reptil mit wei√üer Haut und roten Augen am Freitag in einem Zoo im Schweizerischen Servion bewundern. Das Schildkr√∂tenbaby ist das erste bekannte Albino-Exemplar seiner Art.