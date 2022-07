Großbritannien will Verhütungsmittel für Grauhörnchen einsetzen

600-Millionen-Dollar-Jacht sticht in See

Dem Futter beigemischt Gro├čbritannien will Verh├╝tungsmittel f├╝r Grauh├Ârnchen einsetzen Von afp 11.07.2022 - 15:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Grauh├Ârnchen aus Nordamerika bedrohen in Gro├čbritannien die heimischen Eichh├Ârnchen. (Quelle: Maciej Olszewski/imago-images-bilder)

Grauh├Ârnchen haben in Gro├čbritannien die heimischen Eichh├Ârnchen fast g├Ąnzlich verdr├Ąngt. Spezielle Verh├╝tungsmittel sollen das Problem nun l├Âsen.

In Gro├čbritannien sollen aus Nordamerika eingeschleppte Grauh├Ârnchen Verh├╝tungsmittel verabreicht bekommen ÔÇô damit die von ihnen bedrohten europ├Ąischen roten Eichh├Ârnchen ├╝berleben k├Ânnen. Der oberste wissenschaftliche Berater des britischen Umweltministeriums, Gideon Henderson, sieht nach erfolgreichen Versuchen "gro├čes Potenzial" in der Methode. Sie werde roten Eichh├Ârnchen dabei helfen, "wieder in ihre nat├╝rlichen Lebensr├Ąume zur├╝ckzukehren", sowie "den britischen Wald sch├╝tzen und die Artenvielfalt vergr├Â├čern".

Hintergrund der Ma├čnahme ist die seit Jahrzehnten andauernde Ausbreitung der Grauh├Ârnchen in Gro├čbritannien ÔÇô und die damit verbundene Verdr├Ąngung roter Eichh├Ârnchen. Die eigentlich in Nordamerika heimischen Grauh├Ârnchen waren in den 1870er-Jahren erstmals nach Gro├čbritannien eingef├╝hrt worden ÔÇô und gewannen dort rasch die Oberhand. Zudem bedrohen die Grauh├Ârnchen junge B├Ąume, da sie deren Rinde abziehen und sie dadurch schw├Ąchen und abt├Âten.

Verh├╝tungsmittel im Futter

Wissenschaftler der Regierungsbeh├Ârde Animal and Plant Health Agency (APHA) planen, die Verh├╝tungsmittel f├╝r Grauh├Ârnchen Futter beizumischen. Zuvor hatte die APHA Versuche mit gesonderten Futterboxen in Waldgebieten in Nordengland und Wales vorgenommen. Dabei nutzten 70 Prozent der Grauh├Ârnchen die Boxen, die mit einer Fallt├╝r versehen waren und f├╝r die meisten anderen Tiere nicht zug├Ąnglich waren.

In den Versuchen selbst wurden noch keine Verh├╝tungsmittel verwendet. Laut Vanessa Fawcett von der Tierschutzorganisation Red Squirrels United Programme ist die Entwicklung solcher Mittel f├╝r Grauh├Ârnchen aber weit fortgeschritten. Forschern der APHA zufolge w├Ąren die Mittel sowohl bei m├Ąnnlichen als auch bei weiblichen Tieren wirksam. Keulungen von Grauh├Ârnchen haben sich als unwirksam erwiesen, da sich die Tiere schnell fortpflanzen.