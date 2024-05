Und das Töten ging weiter: "Deutsche Einheiten mordeten die Ghettos leer", beschreibt Löw das Geschehen im Frühjahr 1942 im Distrikt Lublin. Wieder musste "Platz geschaffen" werden für weitere Deportierte. Während die einen Deportierten Sorge und Angst auf dem Weg gen Osten begleiteten, hegten andere Hoffnung. "Die Fahrt als solche war für mich ein großes Erlebnis", zitiert Löw aus einer Postkarte Oscar Hoffmanns, der nach Minsk deportiert wurde. "Wie ich gerade höre, besteht eine gewisse Möglichkeit, dass wir in den hiesigen Betrieben in unseren Berufen arbeiten können." Diese Hoffnung war trügerisch. Kurz nach seiner Ankunft wurde Oscar Hoffmann ermordet.

Allerdings wurden nicht alle aus dem "Großdeutschen Reich" Deportierten im Osten sofort umgebracht. Die Lebenden mussten sich auf eine Existenz in Not und Gefahr einstellen. "Dann kamen sie an den ihnen unbekannten Orten des Terrors und der Gewalt an", resümiert Andrea Löw. "Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Toten sah", schilderte Fanny Englard einen Mord an einem Juden durch einen Deutschen. "So grauenvoll, er schoss ihm in den Kopf und zersplitterte seinen Schädel, die ganzen Gehirnstücke … es war alles so … voll Blut".

Der Gedanke an Flucht war manchen Deportierten gegenwärtig, aber nicht nur Furcht vor Entdeckung hielt sie davon ab. "Ich wollte schließlich nicht der Mörder meiner Eltern sein", bekannte Werner Sauer, die Deutschen hätten sich bei seinem Entkommen an seinen Verwandten gerächt. In einigen Fällen allerdings war eine Flucht möglich, der Hanauer Robert Eisenstädt entkam Majdanek und schaffte es auf Umwegen in die sichere Schweiz.

Rettung durch die Alliierten

1943 und 1944 lösten die Deutschen die Ghettos im Osten auf, wobei "auflösen" ein harmloses Wort für äußerste Brutalität ist. "Man löste das Ghetto auf, indem man sämtliche Kinder und Alte um die Ecke brachte", schildert Edith Blau das Vorgehen in Riga. "Arbeitsfähige" wurden erneut verschleppt, in Konzentrationslager weiter im Westen. "Es lässt sich nicht in Worte kleiden, was wir alles erlebten und sahen", zitiert Löw Lore Israel. "Die Zeit in Riga war noch die beste Zeit."