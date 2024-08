Ebenso wird der Treuhand attestiert, produktive Betriebe mit höherer Wahrscheinlichkeit an Investoren aus dem Westen zu veräußern.

Natürlich gab es eine eklatante Bevorzugung von westdeutschem Kapital. Das hören Treuhand-Apologeten gar nicht gerne, aber ich stehe zu dieser These. Menschen aus dem Osten, die über kein Kapital verfügten und sich trotzdem engagieren wollten im Mittelstand und in den Betrieben, hatten praktisch keine Chance. Auf Westler, unabhängig davon, ob sie Kapital hatten oder nicht, traf diese Aussage nicht zu. Das hat für großen Unmut gesorgt. Und auch da ist die Treuhand tatsächlich in die Pflicht zu nehmen. Jetzt kommt aber das große "Aber".

Bitte.

Die Arbeit der Treuhand wird von der Forschung ausgiebig untersucht. Es gibt zahlreiche Bücher, auch eine ganze Schriftenreihe im Ch. Links Verlag, alles basierend auf der Auswertung von Akten der Treuhand und anderen staatlichen Stellen. Die Forschung kommt dabei zu differenzierteren, nüchternen und teilweise sogar positiveren Urteilen zum Wirken der Treuhand, als das gemeinhin auf der Straße behauptet wird.

Was genau wird auf der Straße behauptet?

Die Treuhand wird in Grund und Boden verdammt. Sie hat einfach eine Blitzableiterfunktion. Egal, wo Sie heute im Osten hingehen, stellen Sie sich einmal auf den Marktplatz und bezeichnen die Treuhand als Verbrecher. Sie können sich allgemeiner Zustimmung sicher sein. In diesem Urteil stecken weder politologische noch wirtschaftliche Expertise, aber darauf hat man sich in Ostdeutschland sozial verständigt. Und das hat seine Gründe.

Welche?

Eine Tatsache war insbesondere den Westlern nie richtig bewusst. Arbeitsgesellschaft in der DDR bedeutete etwas anderes als Arbeitsgesellschaft in der Bundesrepublik, die es 1989 sowieso nicht mehr gab, weil sich in den letzten 25 Jahren vor der Wiedervereinigung die westdeutsche Arbeitsgesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft transformiert hatte. Im Osten ging es bei der Arbeit hingegen nicht nur um Arbeit, sondern um alle Lebensbereiche. Alles, nahezu alles, war an den Arbeitsplatz oder die Institution angedockt und gruppiert, darunter Sport- und Kulturvereine. Das war übrigens auch der Grund, weil warum so viele "nichtproduktive" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa in den Kombinaten arbeiteten.

Weil der Sporttrainer dort ebenfalls angestellt war?