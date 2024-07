Jetzt wird es also der Vizekanzler, Robert Habeck. Auch wenn das niemand sagt, zumindest offiziell nicht. Er will, das ist schon lange klar. Und ohne Baerbock ist er, nun ja: alternativlos. Niemand sonst bei den Grünen hat gerade sein Format, das sehen sie in der Partei selbst so.

Was Robert Habeck von seiner Partei erwartet, hat er am Mittwoch sogar öffentlich angedeutet. In Essen, beim Leserdialog der "WAZ" auf seiner Sommerreise. Dort sagte er, die Frage der Kanzlerkandidatur richte sich weniger an ihn oder Baerbock. Es sei "vielmehr eine Frage an meine Partei". Nämlich: "Was bietet ihr dem Land an? Was wollt ihr in Zukunft repräsentieren? Wer wollt ihr sein als Partei?" Und: "Welche Rolle wollt ihr spielen?"