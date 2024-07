Baerbock will also der Welt in Zeiten der Krisen helfen. Hilft sie damit ganz nebenbei auch den Grünen in der Krise? In der Partei sehen das viele so. Und zwar nicht, weil sie so unbeliebt wäre. Sondern weil sie damit ein Problem löst, das zuletzt drohte, den Berg der grünen Probleme weiter anwachsen zu lassen: die Führungsfrage.