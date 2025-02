News folgen Artikel teilen

der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, sollte man meinen. Allerdings ist er auch ein Wesen, das vollständig im Hier und Jetzt lebt. Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, fällt ihm schwer. Bedrohungen in der Zukunft zu erkennen, noch schwerer. Sogar dann, wenn die Gefahren sich glasklar am Horizont abzeichnen und ihre Vorboten bereits die Gegenwart erschüttern. Kommen auch noch Ignoranz oder Laissez-faire hinzu, die vielen Zeitgenossen ebenfalls zu eigen sind, werden die Scheuklappen endgültig nicht mehr hochgeklappt.

Nur mit den menschlichen Unzulänglichkeiten ist es zu erklären, dass in diesem Bundestagswahlkampf die größte Herausforderung des Landes kaum vorkommt. Alles andere erscheint wichtiger. Die Wirtschaft wieder anzukurbeln ist wichtig, keine Frage. Ohne Aufschwung weniger Steuergeld, weniger Wohlstand, weniger Gestaltungsspielraum. Auch die Sicherheitslage ist zweifellos wichtig, erst recht seit den Gewalttaten in Magdeburg und Aschaffenburg. Fühlen Bürger sich nicht mehr sicher, verlieren sie das Vertrauen in den Staat. Das Behördendickicht zu lichten und den Bürokratiedschungel zu roden, sind ebenfalls dringende Aufgaben. Das Land muss seine Fesseln lösen, um schneller Probleme lösen zu können. All das und noch viel mehr ist wichtig und wird zu Recht in Bundestagsreden und Talkshows, an Wahlkampfständen und in Medienkommentaren beschworen. Aber bei Lichte betrachtet ist es nicht die Priorität Nummer eins, der sich Politiker, Journalisten und alle Wähler eigentlich widmen sollten, wenn sie etwas weiter vorausblicken würden als nur auf die nächste vierjährige Legislaturperiode.

Falls Sie den Tagesanbruch schon etwas länger lesen, ahnen Sie womöglich, worauf ich hinaus möchte. Es gab eine Zeit, in der die dringendste Herausforderung für diese und vor allem alle nachfolgenden Generationen hier oftmals angesprochen wurde. In den vergangenen Monaten ist es seltener geworden, was nicht gut ist, Asche auf mein Haupt. Aber es entsprach den Prioritäten, die Politik und Öffentlichkeit anderen Themen beimessen.

Elf Tage vor dem Wahlsonntag ist es an der Zeit, die angemessene Gewichtung wiederherzustellen. Wer Kinder oder Enkel hat oder Verantwortung für die Kugel empfindet, auf der wir alle miteinander umherlaufen, für den kann es eigentlich kein wichtigeres Thema geben als den Schutz des Klimas, der Umwelt und der Artenvielfalt. Denn was gegenwärtig auf unserem Heimatplaneten geschieht (und Stand jetzt haben wir nur diesen einen), würde man in einem Hollywood-Drehbuch mit "Höllenfahrt" betiteln. Daran sind nicht nur Mister Trump, die Chinesen, Russen oder Inder schuld. Wir sitzen alle im selben Boot, wir acht Milliarden Zweibeiner, allerdings tragen diejenigen unter uns, die in Industriestaaten oder Schwellenländern leben, überdurchschnittlich dazu bei, das Höllenfeuer anzufachen.

Das vergangene Jahr war das wärmste in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen anno 1881. Der Trend entspricht der globalen Entwicklung: Gletscher und Eisberge schmelzen im Rekordtempo dahin, während der Meeresspiegel steigt, immer heftigere Stürme, längere Dürren und verheerendere Überschwemmungen verwüsten ganze Regionen. Mehr als 3.000 Hitzetote wurden hierzulande im vergangenen Jahr gezählt, im Jahr zuvor waren es europaweit fast 48.000. Wissenschaftler rechnen uns vor, dass sich die Zahl in den kommenden Jahrzehnten verdreifachen kann. In Afrika erhebt man die Zahlen nicht. Aber wer es sich leisten kann, wird seine Heimat verlassen, wenn er dort nicht mehr überleben kann. Dann geht’s nordwärts.

Trotz der alarmierenden Zahlen und Szenarien rangiert der Klimaschutz in der Agenda von Politik und Medien nur noch unter ferner liefen. Das hat Folgen. Einer Umfrage von Statista zufolge sahen Ende vergangenen Jahres nur rund ein Drittel der befragten Deutschen die Erderhitzung als vordringliches Problem des Landes – das Thema landete in einer Rangliste abgeschlagen auf Platz neun. In anderen europäischen Ländern sieht es ähnlich aus. Das wiederum beeinflusst Parteien, Regierungen und Behörden bei der Frage, welche Probleme sie zuerst anpacken und welche sie auf die lange Bank schieben.

Die Folgen der Aufschieberitis sind gravierend. Eigentlich hatten die meisten Staaten der Welt sich im Pariser Klimaschutzabkommen 2015 verpflichtet, regelmäßig nationale Klimapläne vorzuweisen, in denen sie konkrete Schritte festlegen, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad, zumindest aber auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Diese Konzepte dienen als Grundlage für die jährlichen Weltklimakonferenzen. Ohne nationale Pläne kein globaler Gesamtplan.

Zehn Jahre später haben wir das 1,5-Grad-Ziel gerissen und steuern geradewegs auf 3 bis 4 Grad Erderwärmung zu. Die Zahlen mögen klein klingen, doch sie sind gewaltig. Ein dreieinhalb Grad heißerer Planet ist eine vollkommen andere Welt. Ich erspare es Ihnen, das Szenario auszumalen, weil ich Ihnen nicht den Morgen verderben will. Aber sie können es nachlesen, kurzes Googeln genügt. Ich belasse es bei einer einfachen Feststellung: 3,5 Grad bedeutet Kontrollverlust. Viele Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen, werden den Menschen, die in der Zukunft mit dieser Erhitzung leben müssen, wie fahrlässiger Firlefanz vorkommen. Wie Selbsthypnose. Oder wie ein Ablenkungsmanöver.

Denn genau das ist es, was wir gegenwärtig veranstalten, und zwar allesamt. Ob wir Politik machen oder Politiker wählen, wir alle oder zumindest die Mehrheit von uns steckt den Kopf tief in den Sand und tut so, als verschwinde das Höllenfeuer am Horizont dadurch.

Wie sonst ist es zu erklären, dass die allermeisten Staaten – auch Deutschland – ihre nationalen Klimaschutzpläne verzögern, vertrödeln, verwässern? Am Montag ist die Abgabefrist abgelaufen, bisher sind nur Großbritannien, die Schweiz und einige kleine afrikanische und lateinamerikanische Staaten ihrer Pflicht nachgekommen. Den Plan der USA hatte Joe Bidens Regierung noch pünktlich eingereicht, aber da der selbsternannte "größte Dealmaker aller Zeiten" Amerikas Mitgliedschaft im Pariser Klimavertrag gekündigt hat, ist er Makulatur. Zusammengenommen sind die säumigen Staaten für mehr als 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. 80 Prozent! Und sie schieben das Problem einfach vor sich her. Wie hoch muss ein Sandhaufen sein, dass man sich so tief darin vergraben kann?