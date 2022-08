Taiwan liefert Ukraine 800 "fliegende Mörser": Das bringt die neue Waffe

Diese liefert die Flugobjekte allerdings nicht direkt in die Ukraine, sondern an einen Abnehmer in Polen. Mehr könne man "angesichts der komplexen und wechselhaften internationalen Lage" nicht sagen, so der Sprecher. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wächst auch in Taiwan die Sorge vor einem chinesischen Einmarsch. Die Regierung in Peking hat die Unabhängigkeit Taiwans mit seinen 23 Millionen Einwohnern nie akzeptiert und bedroht den Inselstaat auch militärisch massiv.