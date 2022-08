Großbritannien: Zehntausende Ukrainer droht Obdachlosigkeit

In Großbritannien wird davor gewarnt, dass in den kommenden Monaten zahlreiche ukrainische Flüchtlinge obdachlos werden könnten. Das berichtet der britische "Guardian". Die Zeitung beruft sich dabei auf eine gemeinsame Analyse der Kinderhilfsorganisation "Barnardo's", der sozialdemokratischen Labour-Partei und der liberalen Partei.

Laut der Analyse könnten in diesem Winter zwischen 15.000 und 21.000 Ukrainer in Großbritannien ihre Behausung verlieren. Die Zahl könnte bis Mitte 2023 auf 50.000 ansteigen. Die Gruppe "Refugees at Home" geht von einer noch höheren Zahl aus aufgrund der steigenden Energie- und Lebenserhaltungskosten in dem Land.