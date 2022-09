EU-Entscheidung zu Visum | Russland: "Strahlung hat keinen Reisepass"

Aktualisiert am 02.09.2022 - 13:40 Uhr

Aktualisiert am 02.09.2022 - 13:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russische Menschen sollen nach einer EU-Entscheidung am Mittwoch nicht mehr so leicht ein Visum für die Union bekommen. In Russland sorgt das für Zynismus.