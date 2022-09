Ukraine-Krieg | Fakten-Check: So steht es tatsächlich um Putins Fähigkeiten

Fakten: Ab wann man von einer Groß- oder Gegenoffensive sprechen kann, ist nicht klar definiert. Fest steht, dass die Ukraine entlang der etwa 1.300 Kilometer langen Frontlinie Hunderte Orte zurückerobert hat; teils ergriffen russische Soldaten panikartig die Flucht. Laut dem "Institute for the Study of War" und dem britischen Geheimdienst erzielte die Ukraine zunächst Rückeroberungen von 3.000 Quadratkilometern und drängte die russische Frontlinie etwa 50 bis 70 Kilometer zurück. Der ukrainische Präsident sprach am 12. September von 6.000 Quadratkilometern. Bundeswehrinspekteur Zorn spricht in diesem Zusammenhang von "taktischen Erfolgen", doch Russland halte an seinen Kriegszielen fest.