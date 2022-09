Ukraine-Krieg: Ex-Ballett-Tänzer Oleksandr Schapowal getötet – Trauerfeier in Kiew

Aktualisiert am 18.09.2022 - 16:17 Uhr

Früherer Ballett-Tänzer in der Ostukraine getötet

Hunderte Menschen haben am Samstag in Kiew dem im Ukraine-Krieg getöteten früheren Ballett-Tänzer Oleksandr Schapowal die letzte Ehre erwiesen. In der Nationaloper der ukrainischen Hauptstadt versammelten sich Angehörige, Kollegen, Soldaten und Bewunderer Schapowals, der seit den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs als Freiwilliger zunächst bei der Verteidigung Kiews und später im Osten der Ukraine gekämpft hatte.