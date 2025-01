Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD bekommt eine Spende über knapp eine Million Euro, und die Umstände geben Rätsel auf. Ein großer Mittelständler will damit nichts zu tun haben.

Der Putz bröckelt, die Holztür an dem Haus direkt an einer der Hauptstraßen in Blankenhain ist zerkratzt. Im Netz findet man noch eine nicht mehr aktive Anzeige, hier war mal eine Ein-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss für 104 Euro zu mieten. Die Anschrift im Zentrum der Thüringer Kleinstadt ist nicht die Adresse, von der aus man eine Spende über fast eine Million Euro an eine deutsche Partei erwartet.

Am Freitag wurde bekannt, dass 999.900 Euro von hier auf das Konto der AfD geflossen sein sollen. Kommen soll das Geld von einem Mann, von dem hier ein Briefkasten mit dem Schild "H. Winter" hängt und den die anderen Hausbewohner doch nicht kennen. Es gibt Ungereimtheiten um eine der größten Spenden, die die AfD je erhalten hat – und Spuren zu einem deutschen Marktführer.

AfD-Schatzmeister berichtet von Anruf

Die Adresse und der volle Name "Horst Jan Winter" lassen sich den Seiten des Bundestags entnehmen. Parteien müssen bei Spenden über 35.000 Euro umgehend melden, wer ihnen da welches Geld hat zukommen lassen. Zum "Wer" kann die AfD aber nach der Darstellung ihres Schatzmeisters Carsten Hütter auch nicht viel beitragen. Er habe den Mann persönlich nicht gekannt, der vor ein paar Tagen angerufen und die Spende angekündigt habe, sagte Hütter dem "Spiegel". Ob von einem Privat- oder Firmenkonto überwiesen wurde, beantwortete Hütter dem Magazin nicht. In der Mitgliederdatei stehe Winter nicht.

Eine Mieterin des verlebten Hauses in Blankenhain sagte der "Bild", nach einem Verkauf der Immobilie 2022 habe sie einen neuen Mietvertrag erhalten, in dem ein Horst Jan Winter als einer der zwei neuen Vermieter stehe. Getroffen habe sie ihn aber noch nie. Auch Bürgermeister Jens Kramer (CDU) konnte verschiedenen Medien nichts zu dem Namen sagen.

Und so geht die Suche nach dem Phantom weiter. Im Netz gibt es wenig Erfolg versprechende Treffer. Die plausibelste Spur scheint nach Jena zu führen: Dem Bundesanzeiger zufolge hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Böttcher AG im September 2021 Horst Jan Winter zum Aufsichtsrat berufen.

Dieser Winter sitzt seither im Kontrollgremium eines der am stärksten wachsenden Mittelstandsunternehmen der vergangenen Jahre: Böttcher ist Deutschlands führender Onlinehändler vor allem für Bürobedarf. Jeder zehnte Aktenvernichter in Deutschland werde bei Böttcher gekauft, rühmt sich das Unternehmen, das einen Umsatz von einer Milliarde Euro anpeilt.

"Böttcher AG hat damit nichts zu tun"

Die Firma ist aber auch schon im Zusammenhang mit der AfD aufgefallen. Das Unternehmen selbst postete auf Facebook das Ergebnis einer Umfrage, der zufolge 34,4 Prozent der Mitarbeiter am Standort Jena AfD wählen würden. Von Firmenchef Udo Böttcher gibt es Postings darüber, was er selbst an der AfD gut findet. Am Wochenende hatte er ein Video mit dem Titel "Lehrer unterstützen die AfD" gepostet, am Freitag seine Hochachtung für Alice Weidel ausgedrückt, weil sie Merz zum Migrationsthema ein Angebot mache. Die Postings löschte er und schaltete sein Instagram-Profil mit Urlaubsbildern am Sonntagabend auf privat.

Doch der Unternehmer sagt, dass seine Firma mit der Spende in keiner Verbindung stehe. "Die Böttcher AG hat damit nichts zu tun", teilte er am Montag t-online mit. Er habe Jan Winter zur Rede gestellt, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Am Sonntag hatte er auf t-online-Anfrage erklärt, nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub selbst überrascht gewesen zu sein.

Am Sonntag hatte zuerst der "Spiegel" den Aufsichtsrat und damit das Unternehmen ins Gespräch gebracht. Auch t-online recherchierte da bereits zusammen mit "abgeordnetenwatch.de". Das Portal verfolgt die Spendeneingänge an die Parteien intensiv und hatte als Erstes über die neue Großspende an die AfD berichtet. Einige Tage zuvor hatte die AfD bereits 1,5 Millionen erhalten.