Belarus: Alexander Lukaschenko ordnet Mobilmachung der Sicherheitskräfte an

Wichtigster Verbündeter Russlands im Ukraine-Krieg

Lukaschenko ist bislang wichtigster Unterstützer in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Direkt hat Belarus nicht in den Krieg eingegriffen. Allerdings hat Russland Militärstützpunkte für Angriffe und Truppenstationierungen nutzen dürfen. Immer wieder wurden von ukrainischer Seite Raketenabschüsse aus dem Nachbarland gemeldet.

Im Juli hatte der Machthaber in einer Rede betont, dass seine Streitkräfte so eng mit Russland verbunden seien, "dass wir praktisch eine gemeinsame Armee haben. Aber das wussten Sie ja alles. Wir werden weiterhin mit dem brüderlichen Russland fest vereint sein", sagte Lukaschenko bei einer Feier zum Jahrestag der Befreiung von Minsk durch sowjetische Truppen im Zweiten Weltkrieg.

Das russische Parlament hatte am Vormittag im Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuten könnten. So legte die Duma am Dienstag etwa fest, dass Zeiten der "Mobilmachung" und des "Kriegszustandes" besonders anfällig seien für Verbrechen.

Verschärft wurde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht, wonach beispielsweise die Haftstrafen für das freiwillige Eintreten in Kriegsgefangenschaft und für Plünderungen deutlich erhöht werden.