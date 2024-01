Das Besonders an den Falken-Drohnen: Sie sollen nicht mit großen Sprengladungen auf Häuser und Truppen stürzen. Vielmehr sind sie als Ablenkung gedacht. Ziel ist, die ukrainische Flugabwehr in die Irre zu führen und zu überlasten. Tass spricht von Pseudo-Marschflugkörpern, die etwa 16 Kilogramm Sprengstoff mit sich führen.

Nach den Drohnen kommen die Raketen

Russland soll Berichten zufolge seit Ende vergangenen Jahres eine neue Drohne mit autonomer Zielerfassung im Arsenal haben. Die Drohne mit dem Namen Izdeliye-53 wird vom Konzern Kalaschnikow produziert und nach Informationen der US-amerikanischen Denkfabrik Institutes for the Study of War (ISW) in der Ukraine eingesetzt. Auch diese soll wohl als Ablenkung gedacht sein, denn sie hatte einen vergleichsweise kleinen Sprengkopf mit etwa fünf Kilogramm Gewicht.