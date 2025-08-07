Trumps Bemühungen für Waffenruhe Putin offen für Selenskyj-Treffen – aber nur unter seinen Bedingungen

Russlands Präsident Wladimir Putin äußert sich zu einem direkten Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)

Russlands Staatschef Wladimir Putin schließt ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus. Doch stellt er Bedingungen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges für möglich. Für solche Verhandlungen müssten aber die Voraussetzungen stimmen, und noch seien die Bedingungen dafür weit entfernt, sagte Putin im Kreml am Rande eines Treffens mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen.

Treffen mit Trump bestätigt

Sein für kommende Woche geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigte Putin selbst auch das erste Mal öffentlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein passender Ort für einen Gipfel sein, sagte er.

Zuvor hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow gesagt, dass sich Moskau und Washington schon auf den Ort geeinigt hätten. Er werde aber erst später offiziell bekanntgegeben. Putin sagte, dass Russland mehrere Freunde habe, die bereitstünden als Gastgeber.