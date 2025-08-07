Trumps Bemühungen für Waffenruhe Putin offen für Selenskyj-Treffen – aber nur unter seinen Bedingungen
Russlands Staatschef Wladimir Putin schließt ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus. Doch stellt er Bedingungen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hält ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges für möglich. Für solche Verhandlungen müssten aber die Voraussetzungen stimmen, und noch seien die Bedingungen dafür weit entfernt, sagte Putin im Kreml am Rande eines Treffens mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid.
Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen.
Treffen mit Trump bestätigt
Sein für kommende Woche geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigte Putin selbst auch das erste Mal öffentlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein passender Ort für einen Gipfel sein, sagte er.
Zuvor hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow gesagt, dass sich Moskau und Washington schon auf den Ort geeinigt hätten. Er werde aber erst später offiziell bekanntgegeben. Putin sagte, dass Russland mehrere Freunde habe, die bereitstünden als Gastgeber.
Donald Trump hatte Putin eine Frist bis Freitag gesetzt, um eine Einigung über eine mögliche Waffenruhe mit der Ukraine zu erzielen. Andernfalls drohten Sonderzölle – auch für Abnehmer von russischem Öl wie Indien und China. Nach einem Treffen von Putin mit Trumps Sonderberater Steve Witkoff war über ein Treffen zwischen dem russischen Staatschef und dem US-Präsidenten spekuliert worden.
