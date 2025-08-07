Ukrainer unter Druck Putin glaubt nicht ohne Grund an einen Sieg

Von Martin Küper 07.08.2025 - 17:58 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kremlchef Putin blickt durch ein Fernglas: Seine Truppen rücken an vielen Frontabschnitten langsam, aber stetig vor. (Quelle: Sergei Savostyanov via www.imago-images.de/imago)

Kremlchef Putin zeigt sich scheinbar verhandlungsbereit. Doch von seinen Kriegszielen rückt er nicht ab – und die Lage an der Front gibt ihm recht.

Es klingt mal wieder nach einem diplomatischen Durchbruch im Ringen um Frieden in der Ukraine: Schon kommende Woche könnten sich die Staatschefs Russlands, der Ukraine und der USA zu einem Dreiergipfel treffen, wie mehrere US-Medien berichten. Hintergrund ist das jüngste Ultimatum von US-Präsident Trump an den Kreml, das an diesem Freitag ausläuft.

Trump hatte den größten Käufern russischen Erdöls Strafzölle von bis zu 100 Prozent angedroht, sollten sie weiter Öl aus Russland beziehen. Dabei hat sich Trump vor allem auf Indien eingeschossen, nach China der zweitgrößte Importeur russischen Öls.

Russische Führung glaubt an Sieg in der Ukraine

Am Mittwoch verkündete Trump dann 25-Prozent-Zölle auf Waren aus Indien ab 31. August, falls das Land seine Ölimporte aus Russland nicht stark reduziert. Am selben Tag schickte Trump seinen umstrittenen Vertrauten Steve Witkoff nach Moskau. Das Ergebnis dieser Reise scheint der mögliche Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj zu sein.

Doch es wäre naiv anzunehmen, dass der Kreml tatsächlich an einem Ende des Blutvergießens interessiert ist. Erst im Juni hat Kriegsherr Putin sein Ziel einer völligen Unterwerfung der Ukraine öffentlich bekräftigt. Und selbst wenn Putin den Krieg beenden wollte, dürfte ihn die Aussicht auf Chaos an der Heimatfront davon abhalten.

Ein Ende der Kriegswirtschaft und die Heimkehr Hunderttausender traumatisierter Soldaten könnte die Stabilität des Regimes ernsthaft gefährden. Zudem scheint die russische Führung noch immer fest an einen militärischen Sieg in der Ukraine zu glauben – und die Lage an vielen Frontabschnitten gibt ihr recht.

An diesen Frontabschnitten sind die Ukrainer unter Druck

Von Sumy im Nordosten über Charkiw und Kupjansk im Osten, Kostjantyniwka und Pokrowsk im Südosten und Cherson im Süden der Front stehen die ukrainischen Verteidiger in diesen Wochen massiv unter Druck. Noch immer hat die ukrainische Armee große Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten. Nach jüngsten Angaben des ukrainischen Präsidenten wirbt die Armee zwar jeden Monat etwa 30.000 neue Soldaten an; die Verluste durch Tod, Verletzung und Desertion dürften aber ähnlich hoch sein.