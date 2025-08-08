Flagge auf der Krim gehisst Diese Spezialeinheit greift Russland weit hinter der Front an

Ein Screenshot eines Videos der ukrainischen Streitkräfte zeigt einen Soldaten der Timur-Einheit. (Quelle: Ukrainische Verteidgungsministerium)

Sie sind Spezialisten für heikle Missionen. Die Soldaten der ukrainischen Timur-Einheit werden als Helden gefeiert.

Eine ukrainische Spezialeinheit löst erneut Schlagzeilen aus. Die "Timur"-Einheit, benannt nach ihrem Kommandeur mit dem Kampfnamen Timur, hat bei Sumy Hunderte russische Soldaten getötet und weitere in die Flucht geschlagen. Die Gruppe von Soldaten ist auf Überraschungsangriffe spezialisiert – meist weit hinter der Front.

Die Mitglieder der Einheit haben in der Ukraine Heldenstatus. Sie waren es, die einst die Schlangeninsel befreiten, sie eroberten im Schwarzen Meer wichtige Energiestrukturen zurück und griffen russische Stellungen auf der Krim an. Angeführt wird sie von Oberstleutnant Timur. Präsident Wolodymyr Selenskyj benannte die Einheit nach ihrem Kommandanten.

Der Chef der Einheit war dabei, als im August 2023 die ukrainische Flagge – wenn auch nur kurzzeitig – auf der russisch besetzten Krim gehisst wurde. Die Soldaten waren mit Schnellbooten und Jetskis über das Meer gestürmt und konnten eine russische Basis angreifen, von der aus Raketen gesteuert wurden. Die Aktion galt als wichtiger militärischer Erfolg, berichtet der britische "Telegraph".

Der Angriff zeigte, dass Russland verwundbar ist. "Die Bewohner der Krim sehen, dass wir gekommen sind, und die Russen verstehen, dass wir überall und jederzeit auftauchen können", sagte Oberstleutnant Timur später über die Operation.

Mehrere spezialisierte Untereinheiten

Die genaue Zahl der Mitglieder der Timur-Einheit ist nicht bekannt. Sie ist unterteilt in mindestens 20 Untereinheiten, die unterschiedliche Aufgaben haben. Direkt an der Front sind sie kaum zu sehen. Ihre Missionen sind geheim. Die Siberia-Untereinheit attackiert etwa russische Stellungen hinter der Grenze. Das Bratstvo-Bataillon ist für Sabotageakte in Russland zuständig. Die Nobody-Einheit wiederum setzt Spezialdrohnen gegen russische Ziele ein. Bei der Spectre-Einheit leisten Kampftaucher ihren Dienst.