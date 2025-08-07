Sapad-Manöver steht bevor Wenn russische Militärübungen im Krieg enden

Von t-online , jaf 07.08.2025 - 10:28 Uhr

Sowjetische Truppen fallen 1968 in die Tschechoslowakei ein (Archiv): Auch der Niederschlagung des "Prager Frühlings" ging ein Militär-Manöver zuvor. (Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de)

Das Sapad-Manöver steht an, die Befürchtungen im Westen sind groß. Die Vergangenheit zeigt, dass Russland Militärübungen teilweise nutzt, um Angriffe auf benachbarte Staaten zu forcieren.

In wenigen Wochen findet in Belarus das Manöver Sapad-2025 statt. Es ist die erste Militärübung dieser Dimension von Russland und Belarus seit dem Einmarsch in die Ukraine. Im Westen wächst daher nun die Sorge, dass Russland das Manöver nutzt, um einen Angriff auf die Nato vorzubereiten.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass diese Sorge durchaus eine historische Grundlage hat. Denn in der Vergangenheit ging Russland mehrfach ähnlich vor – zuletzt beim Angriff auf die Ukraine. Auch das war nicht das erste Mal. Bereits während des Kalten Krieges nutzte die Sowjetunion ähnliche Taktiken.

Šumava-Manöver: Das Ende des Prager Frühlings

Im Jahr 1968 starteten in der Tschechoslowakei Liberalisierungs- und Demokratisierungsversuche der dortigen Kommunistischen Partei, der sogenannte Prager Frühling. Dabei war das Land eigentlich ein Verbündeter der Sowjetunion.

Kurz darauf fand auf Drängen der Sowjetunion das Manöver Šumava (Deutsch: "Böhmerwald") in der Tschechoslowakei statt, bei dem neben der Sowjetarmee auch die ungarische Volksarmee, die Nationale Volksarmee der DDR, die polnische Armee und die tschechoslowakische Volksarmee teilnahmen. Später sollte sich herausstellen, dass das Manöver nicht nur als Machtdemonstration des Warschauer Pakts dienen sollte, sondern auch als Probelauf für eine spätere Invasion.

Sowjetische Truppen konnten sich mit dem Territorium vertraut machen, zudem wurden im Rahmen des Manövers zusätzliche sowjetische Truppen an die Grenzen verlegt. Zwei Monate nach dem Manöver marschierten Truppen der Sowjetunion mit Unterstützung aus Polen, Ungarn und Bulgarien in die Tschechoslowakei ein und besetzten das Land in wenigen Stunden. Der Prager Frühling war wenige Tage später vorbei, zahlreiche Reformprojekte wurden beerdigt.

Georgien: Ein Manöver endete im Krieg

Ein ähnlicher Vorgang war im Jahr 2008 zu beobachten. Damals startete Russland in mehreren Regionen des Landes das Militärmanöver Kawkas mit rund 8.000 Soldaten und 700 Fahrzeugen nahe der Grenze zu Georgien. Dort fand zeitgleich ein US-Manöver statt.

Bereits im Vorfeld gab es immer wieder militärische Auseinandersetzungen, bei denen die georgische Region Südossetien im Mittelpunkt stand. Kurz nach dem Manöver brachen dort schließlich Kämpfe zwischen den georgischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Separatisten aus.