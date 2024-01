Videotranskript lesen

Russische Ermittler haben Videomaterial veröffentlicht, das angeblich die Absturzstelle des russischen Militärflugzeugs im Grenzgebiet zur Ukraine zeigen soll.



Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Ort der Aufnahme anhand der Umgebung verifizieren. Von wann die Aufnahmen stammen, ist jedoch nicht klar.

Das Material enthält auch Bilder, die Körperteile von Opfern zeigen sollen. Diese werden hier bewusst nicht verwendet.



Die Maschine war am Mittwoch in der Region Belgorod abgestürzt. Nach Angaben Moskaus sollen sich 65 ukrainische Soldaten an Bord befunden haben, die für einen Gefangenenaustausch vorgesehen waren. Kiew bezweifelt das. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht.



Auch der Grund des Absturzes ist bisher ungeklärt. Russland beschuldigt die Ukraine, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Ermittlungen sollen die russische Version unterstützen.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eine Aufklärung des Vorfalls mit internationaler Hilfe gefordert.