Aktualisiert am 02.02.2024 - 09:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dieser nächtliche Angriff dürfte die Kreml-Truppen schwer treffen. Aufnahmen, die das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlichte, zeigen, wie mehrere Seedrohnen in den Rumpf eines Kriegsschiffes einschlagen und dieses versenken.