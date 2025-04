Umso überraschender war für McMaster der Anruf am Folgetag. Eine Stimme aus dem Weißen Haus forderte ihn auf, sich für ein Gespräch mit dem Ex-Präsidenten bereitzuhalten. Als sich Trump schließlich meldete, begrüßte er ihn mit den Worten "Henry …". McMaster erkannte sofort die Verwechslung und wies den Präsidenten darauf hin: "Mr. President, this is H. R. McMaster". ("Mr. President, hier ist H. R. McMaster.") Laut mehreren Quellen reagierte Trump entsetzt: "Why the fuck would I talk to H. R. McMaster?" ("Warum zum Teufel sollte ich mit H.R. McMaster sprechen?"). Danach soll er den ehemaligen Berater erneut beschimpft und das Gespräch beendet haben.