Demnach handelt es sich bei dem Bild um eine künstlerische Interpretation eines Moments, der von Fotografen der "New York Times" und der "Associated Press" während eines Wahlkampfauftritts Trumps in Butler, Pennsylvania, aufgenommen wurde. In Szene gesetzt ist Trump umringt von Sicherheitsleuten. Das Werk hängt nun im Grand Foyer, einem der öffentlich sichtbarsten Orte im Weißen Haus.