Zerstörte Möbel und verstreute Gegenstände – diese Wohnung soll von russischen Sicherheitskräften durchsucht und dabei komplett verwüstet worden sein.

Die 67-jährige Nadieschda Bujanova ist Kinderärztin und wurde beschuldigt, die russischen Streitkräfte zu diskreditieren.

Grund dafür:

Anastasia Akinschina soll ihr Kind zu einer Untersuchung gebracht haben. Während des Besuchs war der Junge launisch. In diesem Video erklärt die Mutter, was dann vorgefallen sein soll: “Die diensthabende Ärztin fragt, was mit dem Verhalten meines Sohnes nicht stimmt. Ich sagte: Sein Verhalten ist nicht gut, weil sein Vater bei der militärischen Spezialoperation getötet wurde. Er leidet unter dem großen Verlust seines Vaters. Wisst ihr, was sie zu mir sagte? ‘Nun, Schatz, Ihr Mann war ein legitimes Ziel der Ukraine.’”

Das Video der Russin ging viral – daraufhin wurde die Kinderärztin entlassen und ein Verfahren eingeleitet.

Zusätzlich erhielt sie Post-, Telefon- und Internetverbot.

Nadieschda Bujanova bestreitet die Vorwürfe und erklärt, nichts dergleichen gesagt zu haben.

Der Moskauerin soll nun eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen.

Bisher gibt es keine Zeugen oder Beweise in diesem Fall. Es steht Aussage gegen Aussage.

Jegliche Kritik des Angriffskrieges in der Ukraine steht in Russland unter Strafe.