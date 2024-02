Videotranskript lesen

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat bei einem vom russischen Fernsehen übertragenen Treffen mit Wladimir Putin erklärt, Russland habe den Ort Krynky in der Ukraine zurückerobert.



Krynky liegt am russisch besetzten Ufer des Dnipro.

Als Beweis veröffentlichte das Verteidigungsministerium Aufnahmen, die zeigen, wie Marinesoldaten die russische Flagge in Krynky hissen.



Die Ukraine hat nun jedoch Aufnahmen veröffentlicht, die eine andere Version der Geschichte zeigen.

Auch hier ist zu sehen, wie Moskaus Truppen ihre Flagge hissen – dann jedoch schnell weglaufen.

Mit der russischen Flagge machen die Ukrainer im Anschluss kurzen Prozess.



Auch russische Marinesoldaten stützen die Version der Ukrainer und sind ungläubig angesichts der Nachricht, Krynky sei zurückerobert worden:



"Die Inseln sind nicht von uns besetzt. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wer sich das ausgedacht hat und behauptet, dass die Inseln von uns besetzt sind."



Anscheinend handelte es sich um eine Propaganda-Aktion des russischen Verteidigungsministeriums, die schnell widerlegt wurde.

Krynky wird offenbar weiterhin von der ukrainischen Armee kontrolliert.