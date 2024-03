Videotranskript lesen

Schwere Feuergefechte der ukrainischen Bodentruppen, eine dem Erdboden gleichgemachte Stadt.

Das ukrainische Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die Kampfhandlungen in der Stadt Krasnohoriwka zeigen sollen.



Die Videos wurde mit einer Bodycam gefilmt, was den Eindruck vermittelt, mitten im Kriegsgeschehen zu sein.



Ziemlich schnell wird klar, was sich hier in der Gegend zugetragen haben muss.

Kein Stein steht auf dem anderen, Ruinen prägen das Bild.



Laut der Ukraine hätten es die Bodentruppen in der Stadt Krasnohoriwka in der Region Donezk geschafft, russische Soldaten zur Flucht zu zwingen.

Aus der dritten Angriffseinheit hieß es: „Der Feind wollte nicht gehen und klammerte sich an jedes Gebäude. Die Russen wurden mit Gewalt, Kugeln und Granaten vertrieben.“



Die Rückeroberung der Stadt sei für das weitere Vorgehen der ukrainischen Truppen in der Region von entscheidender Bedeutung.

Dem Bericht zufolge hatten ukrainische Streitkräfte auch russische Truppen aus dem Dorf Orliwka westlich der Stadt Awdijiwka zurückgedrängt.



Russland geht intensiv gegen weitere ukrainische Städte und Dörfer im Osten und Südosten der Ukraine vor, und versucht, seinen derzeitigen Waffen- und Truppenvorteil auszunutzen.



Die Ukraine drängt derweil auf weitere Unterstützung durch ihre westlichen Verbündeten.