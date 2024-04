Deutsches Bauteil in russischen Drohnen gefunden

Im Iran entwickelt, in Russland gebaut und innen viel westliche Technik – auch aus Deutschland: Die Shahed-Drohne läuft mit einem Bauteil eines heimischen Herstellers. Wie konnte das passieren?

Wenn Militärmaterial in die Hände des Gegners fällt, bietet sich meist die Möglichkeit, Erkenntnisse über die Technik der anderen Seite zu gewinnen. So ist es nun mit einer russischen Drohne passiert. Diese wurde über dem Donbas abgeschossen und jetzt in Berlin analysiert. Dabei kam heraus: Auch deutsche Technik ist dort verbaut.