Er ist einzigartig: Der Asowz-Panzer wurde 2015 von der Asow-Ingenieursgruppe in der Ukraine entwickelt und vorgestellt, kam aber nie zum Einsatz.



Das Kampfkettenfahrzeug verschwand – wie vom Erdboden verschluckt.



Doch Aufnahmen einer russischen Nachrichtenagentur sollen den verschollenen Prototypen nun zeigen.



Und zwar unter der Erde, ausgegraben von russischen Soldaten im besetzten Gebiet bei Mariupol.



Das Gefährt befand sich in einem zerlegtem Zustand. Automatische Waffen und wahrscheinlich ein Panzermotor wurden entfernt.



Das berichten auch mehrere Militärblogs.

Einer schreibt dazu:



Das ukrainische Kampffahrzeug ist auf Basis des T-64-Panzers entwickelt worden. Als experimentelles ukrainisches Panzerunterstützungskampffahrzeug ist es für den Krieg im Stadtgebiet ausgelegt. Das Gefährt wiegt ca. 41 Tonnen und kann bis zu 65 km/h schnell fahren. So bietet er erhebliche Vorteile gegenüber schwereren Vorgängermodellen.



Das schwere Gefährt verfügt außerdem über zwei doppelläufige Flugzeugkanonen, Maschinengewehre und Abschusseinheiten mit Panzerabwehrraketen.



Doch warum verschwand der Panzer? Bekannt ist nur, dass ein Gericht im September 2016 sämtliches Eigentum auf dem Gelände des Rüstungswerks, einschließlich des Prototyps, beschlagnahmt haben soll.



Im Oktober sollen Unbekannte den Panzer aus der Anlage entwendet haben.