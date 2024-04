Sie ist eine der effektivsten russischen Waffen im Krieg gegen die Ukraine : die Zala-Lancet-Drohne. Unmengen an ukrainischem Kriegsgerät soll bereits durch die Drohnen schwer beschädigt oder zerstört worden sein, darunter Panzer, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe.

Doch nun hat das ukrainische Militär offenbar einen Weg gefunden, um zurückzuschlagen. Man hat die Drohne dort kurzerhand kopiert – und offenbar noch verbessert. Seitdem die operativ-strategische Militärtruppe Khortytskyi am Dienstag erstmals Bilder und Informationen zu der neuen Drohne auf Telegram veröffentlichte, zeigte auch der ukrainische Geheimdienst zahlreiche weitere Videoaufnahmen von Angriffen der neuen Superdrohne.

Dabei wurde auch der Name der neuen Drohne verraten: Ram X. Es ist anscheinend der Nachfolger der 2018 vorgestellten Drohne Ram II des ukrainischen Unternehmens, CDET. Diese Version mit einer Reichweite von 30 Kilometern und einem drei Kilogramm schweren Sprengkopf fand hingegen wenig Abnehmer.

Ukrainische Drohne besser als russische Version?

Was ebenfalls für den gleichen Hersteller spricht: Die ukrainische Militärnachrichtenseite Mil-In-UA weist darauf hin, dass Videos der Langstreckenangriffe die gleichen rot-grünen Zielfelder aufweisen, die bereits bei Demonstrationen der Ram II zu sehen waren.

Die Weiterentwicklung soll nun auf der russischen Lancet-Drohne basieren, die von der Kalaschnikow-Tochter Zala hergestellt wird und einer Reichweite von mehr als 40 Kilometern bei einem Gewicht von zwölf Kilogramm besitzt. Das ukrainische Militär habe es geschafft, die Flugroute von gegnerischen Drohnen zu manipulieren, sodass diese in eigenem Gebiet weich landeten. Anschließend konnten diese analysiert und nachgebaut werden.

Die ukrainische Antwort trägt daher zwar den Spitznamen Ukro-Lancet, aber offenbar kann sie noch mehr als das russische Vorbild. Denn die Drohne ist im Video praktisch unsichtbar. Im Gegensatz zum Lancet, der in Angriffsvideos leicht an seiner markanten weißen Silhouette mit Doppel-X-Flügeln zu erkennen ist, ist der RAM X viel schwerer zu sehen.

Lage an der Ukraine-Front : "Soldaten werden teils auf der Stelle erschossen"

Geisterschiffe auf den Weltmeeren : Russische Tanker in der Ostsee: Finnischer Grenzschutz warnt

Auch die Reichweite soll mit 50 Kilometern noch größer sein. Und ein großer Vorteil scheint die verfügbare Anzahl zu sein. Denn während die Lancet-Drohne wohl aufgrund eines ukrainischen Angriffs auf das russische Werk, in dem die Drohnne hergestellt werden, nur in kleinere Stückzahlen hergestellt wird, ist die Ram X offenbar bereits in Massenproduktion. Die zahlreichen Angriffe lassen laut Experten zumindest darauf schließen.