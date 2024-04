Das deutsche Unternehmen Quantum Systems produziert von nun an Drohnen in der Ukraine. Eine neue Fabrik wurde am Donnerstag im Beisein von Wirtschaftsminister Robert Habeck und des ukrainischen Ministers für strategische Entwicklung Oleksandr Kamyshynin Betrieb genommen. Der Vizekanzler eröffnete das Werk während seiner Delegationsreise in die Ukraine, berichtet Quantum Systems in einer Mitteilung.