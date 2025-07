Neue Sondersteuer in China trifft deutsche Hersteller von Luxusautos hart

Mercedes-Benz GLS (Archivbild): Allein im zweiten Quartal dieses Jahres ging der Absatz in China um ein Fünftel zurück. (Quelle: Daimler AG/dpa-tmn)

Neue Hürden für deutsche Autobauer in China: Eine neue Sondersteuer trübt die Aussichten für Mercedes und Co. auf dem ohnehin hart umkämpften Markt.

China bietet den größten Automarkt der Welt. Und der ist besonders hart umkämpft. Nun müssen Deutschlands Autobauer einen neuen Rückschlag fürchten. Seit Sonntag wird in China eine neue Luxussteuer von zehn Prozent auf Neuwagen im Wert von umgerechnet mehr als 108.000 Euro fällig. Zuvor griff die Grenze erst ab einem Wert von umgerechnet 156.000 Euro. Fachleute rechnen damit, dass die niedrigere Schwelle vor allem chinesischen Herstellern helfen soll.

So ist der Markt für Luxuswagen ab knapp 120.000 Euro in China dramatisch eingebrochen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ging der Verkauf um gut fünfzig Prozent zurück. Die Krise trifft deutsche wie chinesische Hersteller.