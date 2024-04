Panne an der Front? "Haben es vermasselt"

Ein verpatzter Wechsel an einem Frontabschnitt hat einen ehemaligen Kommandeur aufgebracht. Seine frühere Brigade sollte eigentlich eine Pause bekommen.

Ein taktischer Fehler oder schlechte Kommunikation? Ukrainische Brigaden sollen am vergangenen Wochenende eine Lücke im Frontverlauf im Osten des Landes gelassen haben, die wohl selbst russische Aufklärer überrascht hat. Derzeit wird um das Dorf Otscheretyne nördlich der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk gekämpft. Dort verläuft auch eine für den Materialtransport taktisch wichtige Eisenbahnlinie.

Bislang hatte die ukrainische 47. Mechanisierte Brigade dort die Stellung gehalten und ein weiteres russisches Vordringen verhindert. Sie ist eine der Elitebrigaden der Ukraine und unter anderem mit amerikanischen Abrams-Panzern und Bradley-Schützenpanzern ausgestattet. Nach wochenlangem Einsatz sollten die Soldaten am Wochenende eine Pause bekommen, berichtet das US-Magazin "Forbes".

Die 115. Brigade sollte stattdessen die Verteidigung übernehmen. Doch nach Angaben eines ehemaligen Kommandeurs der 47. Brigade, Mykola Melnyk, ging bei der Ablösung etwas schief. "Die Russen waren gestern in den Außenbezirken von Otscheretyne. Der drastische Vorstoß war nur möglich, weil einige Einheiten es an ihren Positionen vermasselt haben", kritisierte er auf Facebook. "Wir sind wieder im Geschäft", schrieb er. Melnyk führte die 4. Kompanie der Brigade bei Saporischschja, verlor dort ein Bein.

115. Brigade dementiert Berichte

Der ukrainische Telegram-Kanal "Deepstate", dem gute Kontake zum ukrainischen Militär nachgesagt werden, machte die Verzögerung beim Brigadenwechsel ebenfalls öffentlich. "Die Führung der 115. mechanisierten Brigade ist für den Zusammenbruch der Verteidigung in dem gesamten Gebiet verantwortlich, was zu erheblichen Verlusten geführt hat", schrieb "Deep State".

Nach einem Bericht der "Financial Times" seien die Vorwürfe von der 115. Brigade aber zurückgewiesen worden. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass es nicht wahr ist, die Einheit hat ihre Position nicht aufgegeben", sagte Sprecher Vadym Chornyy laut der Wirtschaftszeitung.

Warten auf die neuen US-Waffenlieferungen

Optionen für ukrainische Gegenangriffe an dem Frontabschnitt in Donezk gibt es kaum. "Wenn man sich den gesamten Vormarsch im Gebiet Otscheretyne-Semeniwka ansieht, wird klar, dass wir warten müssen, bis die Russen in dieser Richtung erschöpft sind oder aufhören, sich neu zu formieren", schrieb Melnyk, dessen ehemalige Brigade immer wieder dort eingesetzt wird, wo russische Truppen auf dem Vormarsch sind.