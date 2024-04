Videotranskript lesen

Wenn es Nacht wird, beginnen sie ihre Arbeit – die Grenzsoldaten der Pomsta-Brigade.

Die ukrainische Einheit operiert mit einer schweren Bombendrohne – der “Baba Yaga”.

Bei dem unbemannten Luftfahrzeug handelt es sich um einen eigenen Typ einer schweren Hubschrauberdrohne.



Mit ihren massiven Sprengladungen können die “Baba Yagas” auch gepanzerte Fahrzeuge zerstören und Minen abwerfen.



“Sie bringt einen ansehnlichen Haufen Ausrüstung mit sich. Eine Menge Munition kann an ihr befestigt werden. Hochexplosive Sprengstoffe, Panzerabwehr, sogar thermobarische Ladungen.”

Um nah an den Feind heranzukommen, müssen die Ukrainer jedoch Stellungen über offene Felder erreichen. Das kann gefährlich werden.



“Der Feind beobachtet uns, während wir ihm folgen. Er ergreift Gegenmaßnahmen, um uns ausfindig zu machen, also müssen wir schnell handeln.”

Wie das aussehen kann, zeigen diese Aufnahmen:

Hier rammen russische Einheiten eine ukrainische “Baba Yaga”-Drohne.



Der Operator nähert sich von oben dem ukrainischen Kampfhubschrauber und blockiert so deren Rotoren.



Das führt zur Zerstörung und zum Absturz der gegnerischen Drohne.



Eine weitere Möglichkeit für die russischen Truppen, die “Baba Yagas” zu erfassen, sind Wärmebildkameras.



Denn die Drohne wird auch als Vampirdrohne bezeichnet: In der Nacht sind sie für das bloße Auge nicht zu sehen – nur zu hören.



Auf Wärmebildgeräten ist die “Baba Yaga” jedoch schon in mehreren Kilometern deutlich zu erkennen.



Laut Medienberichten versucht auch Russland, eine eigene, gleichwertige Drohne zu bauen.

Doch derzeit verfügen sie noch nicht über ein Gegenstück zu den “Baba Yagas” der Ukrainer.